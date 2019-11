2015 yılında vizyona giren Star Wars: The Force Awakens ile başlayan ve Star Wars: The Last Jedi ile devam eden yeni Star Wars üçlemesinin son filmi Star Wars: The Rise of Skywalker'ın yeni fragmanı ve karakter afişleri yayınlandı.

20 Aralık'ta gösterime girecek olan The Rise of Skywalker’ın yönetmen koltuğunda, The Force Awakens’ı da yöneten J.J. Abrams oturuyor.

Filmde, Kylo Ren Büyük Lider Snoke'u öldürmesinin ardından İlk Düzen'in yeni Büyük Lider'i olmuştur. Acımasız yönetiminin altında galaksi yavaş yavaş umutsuzluğa kapılmaktadır. Luke Skywalker'ın Güç'le birleşmesinden sonra Rey kendi içindeki gücü benimsemiş, onu geçmişte tutan bağlarını kesmeyi başarmıştır. Kylo Ren ve Rey'in arasındaki çatışma giderek artarken, İlk Düzen'de de içsel çalkantılar yaşanmaktadır. Güçte kalabilmek için giderek acımasızlaşan Kylo Ren, onu yenmek için sürekli çalışan Rey, tekrar ortaya çıkan Ren Şövalyeleri, Direniş'i büyütmeye çalışan Poe ve Fin, karanlığın ve aydınlığın savaşı galaksideki tüm dengeleri değiştirecektir.

İşte Star Wars: The Rise of Skywalker'ın karakter afişleri...

STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER FRAGMANI (İZLE)