Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, ağustos ayının en popüler oyuncularını listeledi. İşte kadınların damga vurduğu zirvedeki 25 isim...

21.08.2021 - 07:10

Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 1
25. Ryan Reynolds

Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 2
24. Mary Elizabeth Winstead
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 3
23. Jesse Plemons
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 4
22. Madalina Ghenea
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 5
21. Florence Pugh
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 6
20. Michael Rooker
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 7
19. Hannah Waddingham
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 8
18. Emily Blunt
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 9
17. Ashley Greene
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 10
16. Sydney Sweeney
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 11
15. Jennifer Holland
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 12
14. Taika Waititi
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 13
13. James Gunn
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 14
12. Juno Temple
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 15
11. Brendan Fraser
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 16
10. David Dastmalchian
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 17
9. Mayling Ng
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 18
8. Val Kilmer
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 19
7. Madelyn Cline
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 20
6. Alexandra Daddario
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 21
5. Joel Kinnaman
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 22
4. Jodie Comer
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 23
3. Margot Robbie
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 24
2. Markie Post
Starmetre verilerine göre ağustos ayının en popüler oyuncuları - 25
1. Daniela Melchior

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