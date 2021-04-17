Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, nisan ayının en popüler oyuncularını listeledi. İşte zirvedeki 25 isim...

17.04.2021 - 06:58

Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 1
25. Eiza González
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 2
24. Julia Stiles
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 3
23. Jessica Chastain
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 4
22. Greer Grammer
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 5
21. Joel Kinnaman
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 6
20. Margot Robbie
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 7
19. Anya Taylor-Joy
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 8
18. Ana de Armas
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 9
17. Elizabeth Olsen
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 10

16. Michelle Monaghan

Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 11
15. Nasim Pedrad
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 12
14. Brianne Howey
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 13
13. Connie Nielsen
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 14
12. Gal Gadot
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 15
11. Henry Cavill
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 16
10. Bailee Madison
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 17
9. Amber Heard
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 18
8. Zack Snyder
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 19
7. Katharine McPhee
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 20
6. Sebastian Stan
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 21
5. Erin Kellyman
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 22
4. Alexander Skarsgard
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 23
3. George Segal
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 24
2. Wyatt Russell
Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları - 25
1. Jessica Walter

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