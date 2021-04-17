Starmetre verilerine göre nisan ayının en popüler oyuncuları
Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, nisan ayının en popüler oyuncularını listeledi. İşte zirvedeki 25 isim...
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