Stephen King'e göre 2020'nin en iyi korku filmi

Daha önce sosyal medyadan beğendiği filmleri paylaşan dünyaca ünlü yazar Stephen King bu kez 2020’de en çok sevdiği korku filmini açıkladı.

17.08.2020 - 08:58 | Son Güncelleme : 17.08.2020 - 09:01

Stephen King'e göre 2020'nin en iyi korku filmi - 1
Stephen King, 2020’de en çok sevdiği korku filmini sosyal medya hesabından paylaştı ve hayranlarına izlemelerini tavsiye etti.

Stephen King'e göre 2020'nin en iyi korku filmi - 2
Usta yazar King kendisini etkileyen filmi ünlü Hollywood yıldızı James Franco’nun kardeşi Dave Franco’nun yönetmen koltuğunda oturduğu The Rental olarak açıkladı.


Stephen King'e göre 2020'nin en iyi korku filmi - 3
King, "Dave Franco’nun The Rental’ını çok beğendim. Bu korku fikrini daha önce görmüştük ama bu özenle hazırlanmış gerçek bir hikaye" ifadelerini kullandı.


Stephen King'e göre 2020'nin en iyi korku filmi - 4
Dave Franco ve Joe Swanberg’in kaleme aldığı yapımda Franco’nun eşi Alison Brie ve Dan Stevens başrolleri paylaşıyor.


Stephen King'e göre 2020'nin en iyi korku filmi - 5
Corona virüsnedeniyle filmin sinemalarda vizyona giriş tarihi ertelenmek zorunda kalsa da proje dijital platformlarda yayına girdi ve en çok izlenenler arasında yer aldı.

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