Stephen King'e göre 2020'nin en iyi korku filmi

Daha önce sosyal medyadan beğendiği filmleri paylaşan dünyaca ünlü yazar Stephen King bu kez 2020’de en çok sevdiği korku filmini açıkladı.

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17.08.2020 - 08:58

Stephen King, 2020’de en çok sevdiği korku filmini sosyal medya hesabından paylaştı ve hayranlarına izlemelerini tavsiye etti.





Usta yazar King kendisini etkileyen filmi ünlü Hollywood yıldızı James Franco’nun kardeşi Dave Franco’nun yönetmen koltuğunda oturduğu The Rental olarak açıkladı.







King, "Dave Franco’nun The Rental’ını çok beğendim. Bu korku fikrini daha önce görmüştük ama bu özenle hazırlanmış gerçek bir hikaye" ifadelerini kullandı.







Dave Franco ve Joe Swanberg’in kaleme aldığı yapımda Franco’nun eşi Alison Brie ve Dan Stevens başrolleri paylaşıyor.







Corona virüsnedeniyle filmin sinemalarda vizyona giriş tarihi ertelenmek zorunda kalsa da proje dijital platformlarda yayına girdi ve en çok izlenenler arasında yer aldı.

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