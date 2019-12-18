Steve Lazarides Banksy'nin yakalanmama sırrını açıkladı

Gerçek kimliği bilinmeyen ama eserleriyle dünyaca üne kavuşan İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin fotoğrafçısı Steve Lazarides, ilk kez Guardian'a konuştu.
Geçen ay Bankys Yakalandı (Banksy Captured) isimli bir kitap yayınlayan Lazarides bir dönem yetkilileri alarma geçiren sanatçının nasıl hiç tutuklanmadığını anlattı.
1997 yılında Banksy’yi çalışırken filme almak için görevlendirilen ve 11 yıl boyunca sanatçının menajeri; fotoğrafçısı, şoförü ve galericisi olarak çalışan Lazarides yakalanmamalarını "İşin sırrı reklektif yelekler ve trafik konileri. Eğer bunlara sahipseniz kimse sizi durdurmaz” sözleriyle açıkladı.
Ancak yine de ikili ABD’nin New York kentindeyken bir sabah tutuklanmaktan ucuz kurtulduğu ortaya çıktı.
Meatpacking District’te çalıştığı sırada bir grup seks işçisi tarafından görüldüklerini anlatan Lazarides, “Bazıları Banksy’nin homofobik şeyler yazdığını zannetti ve polis çağırdı. Bu tutuklanmaya çok yakın olduğumuz bir andı” dedi.
Yüzü görünmese de arkadan görüntülerin yer aldığı kitapla ilgili Banksy'nin onayını aldığını söyleyen Lazarides "Asla ondan vazgeçmem. Bu tıpkı 4 yaşındaki bir çocuğa Noel Baba'nın olmadığını söylemek gibi olur. Eğer kendi kendisi ifşa etse bile kimse ona inanmaz. Herkes 'Tabii tabii kesin osundur' türü tepkiler verir" dedi.
Şu an konuşmadıklarını söyleyen Lazarides "Bir küslük mü var sorusu" üzerine Aslında yok. Ben bipolarım o da obsesif. Birlikte devam edebildiğimiz kadar devam edeceğiz. Mesajlaşıyor ve mailleşiyoruz" dedi.