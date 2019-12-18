Steve Lazarides Banksy'nin yakalanmama sırrını açıkladı

Yüzü görünmese de arkadan görüntülerin yer aldığı kitapla ilgili Banksy'nin onayını aldığını söyleyen Lazarides "Asla ondan vazgeçmem. Bu tıpkı 4 yaşındaki bir çocuğa Noel Baba'nın olmadığını söylemek gibi olur. Eğer kendi kendisi ifşa etse bile kimse ona inanmaz. Herkes 'Tabii tabii kesin osundur' türü tepkiler verir" dedi.



