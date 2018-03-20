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Steven Spielberg Indiana Jones 5 için tarih verdi

ntv.com.tr

Steven Spielberg, ‘Indiana Jones’ serisinin beşinci filminin çekimlerine ne zaman başlayacağını açıkladı. Filmin vizyon tarihi de belli oldu.

  • 1

    ABD’li yönetmen Steven Spielberg, ‘Indiana Jones’ filmlerinin beşinci devam halkası için tarih açıkladı. Spielberg, ‘Indiana Jones 5’in çekimlerine Nisan 2019’da İngiltere’de başlayacağını duyurdu.

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    Rakuten TV Empire Ödülleri’ne katılan Spielberg, “Oyuncular, ekip, şoförler; burada filmlerimi çekmeme yardım eden herkes, Nisan 2019’da yine burada beşinci Indiana Jones’u çekmeme yardım edecekler” dedi.

  • 3

    Daha önce 19 Temmuz 2019’da gösterime gireceği açıklanan filmin gösterim tarihi ertelenerek, 10 Temmuz 2020 oldu.

  • 4

    Spielberg, yeni filmde de yine Harrison Ford ile çalışacak. ‘Star Wars’un yıldızı Ford, filmin çekimlerine başlandığında 76, film vizyona girdiğinde ise 77 yaşında olacak.

  • 5

    Beşinci filmde de yine Kathleen Kennedy ve Frank Marshall’ın yapımcılığını üstleneceği Indiana Jones, bugüne kadar dünya çapında 2 milyar dolarlık hasılat elde etti.

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    Son olarak iki Oscar adaylığı alıp bir ödül kazanan ‘The Post’ filminin yönetmenliğini üstlenen Spielberg’in ‘Ready Player One’ filmi 29 Mart’ta gösterime girecek.

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