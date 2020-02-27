Steven Spielberg Indiana Jones 5’i yönetmeyecek

27.02.2020 - 10:01
Jurassic Park, Schindler'in Listesi, Er Ryan'ı Kurtarmak ve E.T. gibi tüm zamanların en çok hasılat yapan filmlerinin ünlü yönetmeni Steven Spielberg, Indiana Jones serisi tarihinde ilk kez yönetmenlik hakkını bir başka isme devrediyor.
İlki 1981 yılında çekilen dört filmlik Indiana Jones serisinin beşincisini 92. Oscar Ödülleri’ne aday gösterilen Ford v Ferrari filminin yönetmeni James Mangold’un yönetmesi bekleniyor.
Variety, Spielberg’in filmin yönetmenliğini bırakma kararını, “yeni neslin hikayeye kendi perspektifini getirmesi için fırsat verme arzusu” olarak açıkladı. Spielberg, yönetmenliği devretse de Indiana Jones filmin yapımcılığını üstlenmeye devam edecek.
Önceki filmlerde olduğu gibi yine Harrison Ford’un başrolü üstleneceği Indiana Jones 5’in 9 Temmuz 2021’de gösterime girmesi bekleniyor.