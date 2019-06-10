Steven Spielberg'ten yeni korku dizisi (Dizi sadece gece yarısı izlenebilecek)
ntv.com.tr
Ünlü yönetmen Steven Spielberg'in, yeni yayın platformu Quibi için yazdığı korku dizisi sadece gece yarısı izlenebilecek. Dizi, alarm sistemiyle gğneş doğduğunda yayından kaldırılacak.
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Ünlü yönetmen Steven Spielberg, 2020’de açılacak olan internet yayın platformu Quibi için bir korku dizisi yazıyor.
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Kanalın kurucusu Jeffrey Katzenberg, yaptığı açıklamada, “Steven Spielberg geldi ve ‘Yazmak istediğim süper korkunç bir hikayem var’ dedi ve şimdi onu yazıyor” dedi.
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Spielberg’in şimdiye kadar beş ya da alı bölüm yazdığını söyleyen Katzenberg, dizinin 10 ila 12 bölümlük olacağını söyledi.
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Ünlü yönetmenin seyircilerden sıra dışı bir ricası var: Dizinin sadece gece yarısı izlenmesini istiyor.
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Katzenberg ve Quibi’nin CEO’su Meg Whitman, mühendislerinden bu talebi mümkün hale getirmek için bir altyapı oluşturmalarıni istedi.
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Hedef, kullanıcılar gün batımından sonra her neredeyseler saatlerinin dizi için alarm vermesini sağlamak. Saat güneş doğduğunda yeniden alarm verecek ve dizi, bir sonraki gün batımına kadar yayından kaldırılarak izlenilir olmaktan çıkacak.
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Bir milyar dolarlık yatırımla kurulan Quibi platformu, Nisan 2020’de yayında olacak.
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Öte yandan Spielberg, Apple TV için de Amazing Stories adlı bir antoloji dizisi hazırlıyor.