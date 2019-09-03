Stranger Things’in yıldızı Joe Keery’den solo albüm
Stranger Things’in Robin’i Maya Hawke ve Mike'ıFinn Wolfhard'ın ardırdan Steve Harrington karakterine hayat veren Joe Keery de müzik dünyasında sesini yükseltmeye hazırlanıyor. Üçüncü sezonun hemen ardından müziğe geri dönen 27 yaşındaki yıldız ilk solo albümünü önünüzdeki hafta dinleyiciyle buluşturuyor.
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1Stranger Things dizisinin havalı çocuğu Steve Harrington rolüyle seyirci karşısına çıkan ve kısa zamanda kendini sevdiren Joe Keery müzik çalışmalarına hız verdi.
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2Bir yandan Post Animal adlı pop/rock grubuyla müzik kariyerine tam gaz devam eden Joe, dizinin üçüncü sezonunun ardırdan yayınladığı ilk solo şarkısı Roddy ve Chateau'un (Feel Alright) ardından ilk sola albümüyle dinleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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3Dizideki başarısını müzik dünyasına taşımanın planlarını yapan Keery, Twenty Twenty ismiyle 13 Eylül de yayınlanacak albüm öncesinde Mortal Projections adlı yeni bir şarkısını yayınladı.
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4Stranger Things yıldızlarından Finn Wolfhard (Mike Wheeler) daha önce grubu Calpurnia ile ilk Single’ını yayınlamıştı.
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516 yaşındaki yıldızın hemen ardından Stranger Things’in üçüncü sezonunda Robin karakterine hayat veren Maya Hawke, yakında yayınlanacak stüdyo albümünden iki şarkı birden paylaşmıştı.
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Netflix’te ilk dört günde en çok izlenen içeriği olan (40 milyon hane) olan Stranger Things’in 4. sezonu öncesi genç yıldızların müzik dünyasında da aynı başarıyı gösterip gösteremeyeceği merak ediliyor.
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