Stratonikeia Antik Kenti'nde Tapınak-2 için kazı çalışmaları başladı

"BULUNAN ESERLER BURADA ÇOK ÖNEMLİ BİR YAPININ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"



Arkeolojik kazıların, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi adına yürütüldüğünü söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Stratonikeia, Antik Dönemler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının iç içe olduğu, tarihi yerleşim yeri. Bizler çok kültürlülük ile alakalı Antik Dönemlerden günümüze kadar ulaşan sütunları, camileri, Türk ve roma hamamı için kazı ve restorasyon çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Kent merkezinde Kuzey ve Batı Cadde’nin birleştiği noktada yer alan ‘Tapınak-2’ olarak isimlendirilen yapı hakkında konuşan Söğüt, "İlk başlarda bu yapının ne olduğunu bilmiyorduk. Ancak çalışmada yapının Augustus Dönemi'nden milattan sonra 4'üncü yüzyıla kadar yazıtlı mozaik ve imar düzenlemelerinin görüldüğü yapıya dair eserler olduğu ortaya çıktı. Bu yapıda ele geçen sütun başlıkları ve süslemelerin kalitesi, bizlere burada çok önemli yapının olduğunu göstermekte" diye konuştu.

Söğüt, kazılar sonucunda bu yapının ne olduğu ve sonraki dönemlerde geçirmiş olduğu aşamaların net olarak tespit edileğini belirtti.