Stratonikeia Antik Kenti'nde Tapınak-2 için kazı çalışmaları başladı

DHA 27.06.2021 - 11:55
"BULUNAN ESERLER BURADA ÇOK ÖNEMLİ BİR YAPININ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
Arkeolojik kazıların, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi adına yürütüldüğünü söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Stratonikeia, Antik Dönemler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının iç içe olduğu, tarihi yerleşim yeri. Bizler çok kültürlülük ile alakalı Antik Dönemlerden günümüze kadar ulaşan sütunları, camileri, Türk ve roma hamamı için kazı ve restorasyon çalışmaları yapıyoruz" dedi.
Kent merkezinde Kuzey ve Batı Cadde’nin birleştiği noktada yer alan ‘Tapınak-2’ olarak isimlendirilen yapı hakkında konuşan Söğüt, "İlk başlarda bu yapının ne olduğunu bilmiyorduk. Ancak çalışmada yapının Augustus Dönemi'nden milattan sonra 4'üncü yüzyıla kadar yazıtlı mozaik ve imar düzenlemelerinin görüldüğü yapıya dair eserler olduğu ortaya çıktı. Bu yapıda ele geçen sütun başlıkları ve süslemelerin kalitesi, bizlere burada çok önemli yapının olduğunu göstermekte" diye konuştu.
Söğüt, kazılar sonucunda bu yapının ne olduğu ve sonraki dönemlerde geçirmiş olduğu aşamaların net olarak tespit edileğini belirtti.
"YAŞANMIŞLIĞA DAİR İZLERİN HEPSİNİ BİREBİR KORUYORUZ"
Stratonikeia Antik Kenti’nde her dönemden yapının olduğunu belirten Prof. Dr. Söğüt, "Her geçen gün Stratonikeia Antik Kenti’ne gelen ziyaretçi sayısı artıyor. Yaptığımız çalışmalarda kentte olan yaşanmışlığa dair izlerin hepsini birebir koruyoruz. Kentin hangi tarafında Osmanlı, hangi tarafında Cumhuriyet, Bizans, Roma ve Helenistik yapıları koruyacağımıza dikkat ediyoruz" dedi.
Söğüt ayrıca, "Ziyaretçiler Stratonikeia Antik Kenti’ne geldiğinde isterse Roma yolunda isterse Bizans yolunda isterse Osmanlı yolunda yürüyebilir” diye konuştu.
ANTİK KENTTEKİ KAZILAR
17'nci yüzyıldan itibaren yerli ve yabancı pek çok seyyah ve araştırmacının uğradığı yerlerden biri olan Stratonikeia’da, ilk bilimsel kazılar 1 Ağustos 1977 tarihinde Prof. Dr. Yusuf Boysal başkanlığında bir ekip tarafından başlatıldı ve kazı 1999 yılına kadar sürdü.
Kazıların 2003-2006 yılları arasında Prof. Dr. M. Çetin Şahin başkanlığında yapıldığı antik kentte, 2008 yılından bu yana kazı, araştırma ve restorasyon çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Pamukkale Üniversitesi adına, Bakanlar Kurulu kararı ile Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığında bir ekip yürütüyor.