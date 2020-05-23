Sualtının gizemli yaratıkları

Okyanus yüzeyinin altında etrafınız tamamen karanlıkla çevrilidir. Burada ne kadar uzun kalırsanız ve ne kadar yakından bakarsanız, şimdiye kadarki en muhteşem, renkli yarı saydam yaratıkları görme olasılığınız o kadar artar. Yıllardır deniz canlıları üzerinde çalışan Alexander Semenov, laboratuarlarda veya bir akvaryumda yaşamayan, derin sulardan yanıp sönen bu gizemli yaratıkları fotoğraflamayı başarıyor. İşte Rus fotoğrafçının objektifinden büyüleyici kareler...