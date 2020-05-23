Sualtının gizemli yaratıkları

Rus deniz biyoloğu ve sualtı fotoğrafçısı Alexander Semenov, okyanus derinliklerinde yaşayan gizli hayvan krallığını fotoğraflıyor. Özellikle gizemli denizanası çeşitlerine odaklanan sanatçının 4K kamera kullanması bu canlaların bazılarının parmağınız kadar küçük, diğerlerinin ise otobüs veya bina büyüklüğünde görünmesine neden oluyor. İşte sualtının gizemli yaratıklarından çarpıcı fotoğraflar...
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23.05.2020 - 06:53
Okyanus yüzeyinin altında etrafınız tamamen karanlıkla çevrilidir. Burada ne kadar uzun kalırsanız ve ne kadar yakından bakarsanız, şimdiye kadarki en muhteşem, renkli yarı saydam yaratıkları görme olasılığınız o kadar artar. Yıllardır deniz canlıları üzerinde çalışan Alexander Semenov, laboratuarlarda veya bir akvaryumda yaşamayan, derin sulardan yanıp sönen bu gizemli yaratıkları fotoğraflamayı başarıyor. İşte Rus fotoğrafçının objektifinden büyüleyici kareler...
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