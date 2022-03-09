Şubat ayında Muud’da en çok dinlenen şarkılar

Dijital müzik platformu Muud’un şubat ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Sinan Akçıl, ‘Piyanist’ albümü ile yerli albümler kategorisinin zirvesinde yer alırken, en çok dinlenen yerli sanatçı Tarkan, yabancı sanatçı ise INNA oldu. İşte şubat ayının en çok dinlenen şarkı ve şarkıcıları...

Haberler - İHA 09.03.2022 - 11:28 | Son Güncelleme : 09.03.2022 - 11:32

Şubat ayında Muud’da en çok dinlenen şarkılar - 1

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ SINGLE'LAR

Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak
Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata
Tarkan - Geççek
Edis - Arıyorum
Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi
Emir Can İğrek - Kor
Irmak Arıcı - Asık Suratım
İkilem - Bu Saatten Sonra
Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli, Merve Özbey - Durum Çok Acil
Merve Özbey - Kendine Dünya

Şubat ayında Muud’da en çok dinlenen şarkılar - 2

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ ALBÜMLER

Sinan Akçıl - Piyanist 2
UZI - Kan
Mehmet Erdem - bir şarkı vardı ya
Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği
Mahsun Kırmızıgül - Hoş Geldin
Zeynep Bastık - Zeynodisco
Ebru Yaşar - Gel De Sevme
Gazapizm - HİZA
Mor ve ötesi - Sirenler
Cem Adrian - Solmayan Şarkılar

Şubat ayında Muud’da en çok dinlenen şarkılar - 3

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ SANATÇILAR

Tarkan
Mustafa Ceceli
Edis
UZI
Burak Bulut
Kurtuluş Kuş
Ebru Yaşar
İkilem
Oğuzhan Koç
Emir Can İğrek

Şubat ayında Muud’da en çok dinlenen şarkılar - 4

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI ALBÜMLER

JP Cooper - She
BTS - BTS, THE BEST
Jennifer Lopez & Maluma - Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)
Olivia Rodrigo - SOUR
Maneskin - Chosen
The Weeknd - The Highlights
Sia - This Is Acting (Deluxe Version)
INNA - Champagne Problems #DQH1
Lil Nas X - MONTERO
LP - Churches

Şubat ayında Muud’da en çok dinlenen şarkılar - 5

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI SINGLE’LAR

Maneskin - Beggin'
The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY
The Weeknd - Take My Breath
Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY
Olivia Rodrigo - good 4 u
Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT
Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)
Mneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE
Glass Animals & iann dior - Heat Waves
The Weeknd - Blinding Lights

Şubat ayında Muud’da en çok dinlenen şarkılar - 6

EN ÇOK DİNLENEN YABANCI SANATÇILAR

INNA
OneRepublic
Doja Cat
The Weeknd
Billie Eilish
Mneskin
Rihanna
Metallica
Sia
JP Cooper

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