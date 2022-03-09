Şubat ayında Muud’da en çok dinlenen şarkılar

Haberler - İHA 09.03.2022 - 11:28 | Son Güncelleme : 09.03.2022 - 11:32
Mustafa Ceceli, Nigar Muharrem - Salıncak
Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş - İçime Ata Ata
Tarkan - Geççek
Edis - Arıyorum
Oğuzhan Koç - Aşkın Mevsimi
Emir Can İğrek - Kor
Irmak Arıcı - Asık Suratım
İkilem - Bu Saatten Sonra
Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli, Merve Özbey - Durum Çok Acil
Merve Özbey - Kendine Dünya
Sinan Akçıl - Piyanist 2
UZI - Kan
Mehmet Erdem - bir şarkı vardı ya
Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği
Mahsun Kırmızıgül - Hoş Geldin
Zeynep Bastık - Zeynodisco
Ebru Yaşar - Gel De Sevme
Gazapizm - HİZA
Mor ve ötesi - Sirenler
Cem Adrian - Solmayan Şarkılar
Tarkan
Mustafa Ceceli
Edis
UZI
Burak Bulut
Kurtuluş Kuş
Ebru Yaşar
İkilem
Oğuzhan Koç
Emir Can İğrek
JP Cooper - She
BTS - BTS, THE BEST
Jennifer Lopez & Maluma - Marry Me (Original Motion Picture Soundtrack)
Olivia Rodrigo - SOUR
Maneskin - Chosen
The Weeknd - The Highlights
Sia - This Is Acting (Deluxe Version)
INNA - Champagne Problems #DQH1
Lil Nas X - MONTERO
LP - Churches
Maneskin - Beggin'
The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY
The Weeknd - Take My Breath
Lil Nas X & Jack Harlow - INDUSTRY BABY
Olivia Rodrigo - good 4 u
Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT
Doja Cat - Kiss Me More (feat. SZA)
Mneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE
Glass Animals & iann dior - Heat Waves
The Weeknd - Blinding Lights
INNA
OneRepublic
Doja Cat
The Weeknd
Billie Eilish
Mneskin
Rihanna
Metallica
Sia
JP Cooper