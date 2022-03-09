Şubat ayında Muud’da en çok dinlenen şarkılar

EN ÇOK DİNLENEN YERLİ ALBÜMLER

Sinan Akçıl - Piyanist 2

UZI - Kan

Mehmet Erdem - bir şarkı vardı ya

Ziynet Sali - Yaşam Çiçeği

Mahsun Kırmızıgül - Hoş Geldin

Zeynep Bastık - Zeynodisco

Ebru Yaşar - Gel De Sevme

Gazapizm - HİZA

Mor ve ötesi - Sirenler

Cem Adrian - Solmayan Şarkılar