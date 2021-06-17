Süleyman Demirel'in hatırası Isparta'da adına kurulan müzede yaşatılıyor

Müze Müdür Yardımcısı Mesut Turan, müzenin 8 yıldır hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen misafirlere hizmet verdiğini söyledi. Ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamak için tüm çabayı gösterdiklerini belirten Turan, "Salgın sürecinde müzemize kademeli olarak yaklaşık 50 bin ile 60 bin ziyaretçi aldık. Bu ziyaretçilerin çoğunluğunu şehir dışından turlarla gelenler oluşturmaktadır" diye konuştu.