Süleyman Demirel'in hatırası Isparta'da adına kurulan müzede yaşatılıyor

Türkiye siyasetinde "baba" olarak anılan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in fötr şapkasından smokinine, imzaladığı belgelerden yakın tarihe ışık tutan fotoğraflara kadar birçok objenin sergilendiği Isparta'daki müze ilgi görüyor.

Anadolu Ajansı 17.06.2021 - 14:20

Süleyman Demirel'in hatırası Isparta'da adına kurulan müzede yaşatılıyor - 1

Renkli kişiliği ve esprili söylemleriyle siyasete damga vuran ve 17 Haziran 2015'te yaşamını yitiren Süleyman Demirel'in vefatının üzerinden 6 yıl geçti.

Süleyman Demirel'in hatırası Isparta'da adına kurulan müzede yaşatılıyor - 2

Demirel'in 26 Ekim 2014'te açılışını bizzat yaptığı Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi de fötr şapkası ile özdeş ünlü siyasetçinin anısını yaşatıyor.

Süleyman Demirel'in hatırası Isparta'da adına kurulan müzede yaşatılıyor - 3

Doğduğu İslamköy'de vefatından 1 yıl önce Demirel'in açtığı müzede, ünlü siyasetçi ve devlet adamının Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde biriktirdiği binlerce materyal, çeşitli tarihlerde çekilen fotoğrafları, bal mumundan yapılan heykeli, inişli çıkışlı siyasi geçmişinin önemli gazete manşetleri, smokini, imzaladığı belgeler gibi objeler bulunuyor.

Süleyman Demirel'in hatırası Isparta'da adına kurulan müzede yaşatılıyor - 4

Müzeyi ziyaret edenler, Demirel'in siyasi hayatında yaptıkları icraatların yanında Türk siyasi tarihine ışık tutan nitelikteki önemli belgeleri de inceleme şansı yakalıyor.

Süleyman Demirel'in hatırası Isparta'da adına kurulan müzede yaşatılıyor - 5

Yılın her günü ziyarete açık olan müzede 46 bin kitap, 42 bin gazete ve dergi, 6 milyon belge, 8 bin hediyelik eşya, 4 bin tablo, 6 bin video-teyp kaset, 126 bin fotoğraf, halı kilim ve giysiler bulunuyor.

Süleyman Demirel'in hatırası Isparta'da adına kurulan müzede yaşatılıyor - 6

Müze Müdür Yardımcısı Mesut Turan, müzenin 8 yıldır hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen misafirlere hizmet verdiğini söyledi. Ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamak için tüm çabayı gösterdiklerini belirten Turan, "Salgın sürecinde müzemize kademeli olarak yaklaşık 50 bin ile 60 bin ziyaretçi aldık. Bu ziyaretçilerin çoğunluğunu şehir dışından turlarla gelenler oluşturmaktadır" diye konuştu.

Süleyman Demirel'in hatırası Isparta'da adına kurulan müzede yaşatılıyor - 7

Müzenin çok kalabalık bir yerleşim planı olduğunu belirten Turan, ellerinde mevcut müze gibi dokuz müze daha yapacak eşyanın olduğunu dile getirdi.

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