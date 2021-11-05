Sümela Manastırı’nda dördüncü kapanma

‘AÇIK OLDUĞUNU SANIYORDUK’



Manastırı yakından görmek için Almanya’dan gelen ve tarihi yapıyı ancak uzaktan görme imkanı bulan Abdülkadir Karaca, “Göremediğimiz için kendimi kötü hissediyorum. İçini merak ediyordum. Şanssızlık oldu, böyle olacağını tahmin edemedik. Biz açık olduğunu biliyorduk” dedi.