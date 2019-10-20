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Süper kahramanların günlük hayatı

Örümcek Adam, Hulk, Demir Adam, Batman gibi aksiyon figürleri günlük hayatta nasıl görünürdü? Japon fotoğrafçı Hot Kenobi, bu soruya yanıt olarak süper kahramanları günlük hayat uğraşları içinde kurgulayarak fotoğrafladı.

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