Süper kahramanların günlük hayatı
Örümcek Adam, Hulk, Demir Adam, Batman gibi aksiyon figürleri günlük hayatta nasıl görünürdü? Japon fotoğrafçı Hot Kenobi, bu soruya yanıt olarak süper kahramanları günlük hayat uğraşları içinde kurgulayarak fotoğrafladı.
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