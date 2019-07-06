Sylvester Stallone'nin seri filmleri (Kaçış Planı 3)
ntv.com.tr
Ünlü aktör Sylvester Stallone, Rambo ve Rocky'de olduğu gibi yine bir seri filmle beyazperdede. Stallone, Kaçış Planı serisinin üçüncü filmiyle 12 Temmuz Cuma günü seyircinin karşısına çıkıyor. Ceren Ala, bu haberden hareketle Stallone ve seri filmlerini bir araya getirdi.
-
1
72 yaşındaki ünlü aktör Sylvester Stallone Rambo ve Rocky'de olduğu gibi yine seriye bağladı. Aktör Kaçış Planı serisinin üçüncü filmiyle 12 Temmuz Cuma günü seyircinin karşısına çıkıyor. Bİz de bu haberden hareketle Stallone ve seri filmlerini derledik.
-
2
Dünya şampiyonu boksörü yere seren Rocky de olur. Tek kişilik ordu misali tehlikeye dalan Rambo da. Ama asla bir filmle yetinmez.
-
3
72 yaşındaki Altın Küre'li aktör Sylvester Stallone kariyerine hasılat başarısı nedeniyle seri halinde çekilen birçok film sığdırdı.
-
4
Stallone, 1976'da senaryosunu da yazdığı ilk Rocky filmiyle seyirci karşısına çıktı.
İtalyan asıllı boksör Rocky Balboa'nın hayatı gişede başarı yakalayınca seriye 4 film daha eklendi.
-
5
Aktör serinin 3 halkasının ve serinin dışındaki Rocky Balboa filminin yönetmen koltuğunda da oturdu.
-
6Stallone 2015 ve 2018'de vizyona giren Creed 1 ve Creed 2'de bu kez genç ve hırslı bir boksorü eğiten Rocky rolünde yine seyirci karşısındaydı.
-
7
1982'de Rambo İlk Kan filmiyle yer yerinden oynadı. Bu rol Sylvester Stallone'ye büyük şöhret, yapımcılara ise 125 milyon dolar kazandırdı.
-
8
1985'te Rambo: İlk Kan 2, 1988'de Rambo 3, 2008'de ise Rambo 4 seyircisiyle buluştu.
-
9
Bu yılın sonbaharında vizyona girecek serinin beşinci filminde ise Rambo, Meksikalı çetelerle savaşacak.
-
10
Kendi tasarladığı ultra yüksek korumalı hapishanenin mahkumu haline gelen Ray Breslin'in macerası 2014'te Escape Plan adıyla vizyona girdi.
-
11
2018'de vizyona giren serinin ikinci filmi Escape Plan: Hades'te Ray Breslin’in bilgisayarlı bir tekno-terör labirentinde kaybolan arkadaşını kurtarmak için verdiği mücadele anlatıldı.
-
12
Serinin üçüncü filmi 12 Temmuz Cuma günü vizyonda. Ray Breslin ve ekibi bu kez bir teknoloji şirketi uzmanının kaçırılan kızının peşine düşecek.