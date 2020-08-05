Tarihi Beylerbeyi Sarayı'nın restorasyonu devam ediyor

Öksüz, "Tarihi saray görülmeye değer bir mekan haline geliyor. Restorasyon çalışmalarının bitmesi ile birlikte bu alandaki tüm tarihi yapılar gün yüzüne çıkmış olacak. Kars, hakikaten açık hava müzesi konumunda, her tarafı tarih; her tarafında bir kültürel zenginlik var. Onun için bu projeler entegreli biçimde yürüyor ve Beylerbeyi Sarayı da bunlardan biri. Tarihi çok eskilere giden bir kültürel birikimimiz. Kars, 7 bin yıllık tarihi geçmişi olan şehir ve bu ölçüde de tarihsel zenginlik taşıyor" dedi.



