Tarihi figürlerin modern zaman portreleri

Grafik tasarımcı Becca Saladin, tarihe olan ilgisiyle sanat sevgisini birleştirerek “Royalty Now” adlı bir çalışmaya imza attı. “Nefertiti, Ceasar, Jane Austen, Napoleon gibi tarihi figürler modern zamanlarda yaşasaydılar nasıl görünürlerdi?” sorusuna yanıt verecek portreler çizdi. İşte tarihi figürlerin modern zamanda olası portreleri...

Nefertiti
Julius Caesar
Kraliçe I. Elizabeth
Büyük İskender
Roma İmparatoriçesi Julia Agrippina
Jane Austen
Anne Boleyn
İskoç Kraliçesi Mary
Madame De Pompadour
Avusturya İmparatoriçesi Elisabeth
XIV. Louis-Güneş Kralı
Aragonlu Katherine
XV. Louis
Catherine Parr
Marie Antionette
İmparator Augustus
Abraham Lincoln
Castile Kraliçesi Isabella
Grand Düşes Anastasia Romanov
Danimarkalı Christina
Caligula
Madame Du Barry
Napoleon
Katherine Howard
VIII. Henry
Kral VII. Henry
Benjamin Franklin
Mona Lisa
Grace Kelly

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