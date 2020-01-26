Tarihi figürlerin modern zaman portreleri

Grafik tasarımcı Becca Saladin, tarihe olan ilgisiyle sanat sevgisini birleştirerek “Royalty Now” adlı bir çalışmaya imza attı. “Nefertiti, Ceasar, Jane Austen, Napoleon gibi tarihi figürler modern zamanlarda yaşasaydılar nasıl görünürlerdi?” sorusuna yanıt verecek portreler çizdi. İşte tarihi figürlerin modern zamanda olası portreleri...
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