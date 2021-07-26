Tarihi Macar Camii'nin duvarlarında argo sözcükler

Antalya'da birçok tarihi ve kültürel yapının restorasyon ve benzeri koruma çalışmalarını üstlenen Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Kültür Varlıkları Birimi şehir genelinde incelemelerine devam ediyor.

TEMİZLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI



Konuya ilişkin bilgilendirilen Vali Ersin Yazıcı, camideki bu yazıların acilen silinmesi, temizlenmesi ve caminin koruma altına alınmasına yönelik talimat verdi. Caminin iç kısmındaki kalem işi süslemelerin bulunduğu yerlerde kim tarafından yazıldığı tespit edilemeyen argo sözcükler, siyasi parti isimleri ve birçok diğer olumsuz unsuru içeren duvar yazılarının, koruma önlemleri kapsamında silinmesi ve yapının koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.



