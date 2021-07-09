Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan 98 parça mozaiklerin, Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşınma işlemi tamamlandı.

09.07.2021 - 14:19

Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı - 1
Yukarıbilenler Mahallesi'ndeki evin bahçesinde bulunan renkli mozaikler özel teknikle müzeye taşındı.
Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı - 2
Milattan sonra 4. yüzyıla ait olduğu tesit edilen mozaikler, geçen yıldan bu yana yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından kamyonlarla jandarmanın gözetiminde götürüldü.

Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı - 3
Yapılacak çalışmaların ardından Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek 98 parçadan oluşan mozaiklerin taşınması 2 gün sürdü.

Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı - 4
Evin sahibi Erhan Yıldırım, tarihi değeri olan mozaikleri müzeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı - 5
Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı - 6
Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı - 7
Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı - 8
Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı - 9
Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı - 10
Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı - 11
Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı - 12
Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı - 13
Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı - 14

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