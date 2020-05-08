Tarihte bugünün gazete manşetleri (8 Mayıs)

İstanbul Üniversitesi (İÜ), 1928-1942 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak 581 bin 106 sayfayı elektronik ortama aktardı. Arama motoru gibi taranarak habere ulaşabilme imkanı sunulan Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında 91 yıl önce bugünün (8 Mayıs) gazete manşetlerini sizin için derledik...

08.05.2020 - 15:11

Anadolu - 1938


Milliyet- 1932


Tan - 1940


Cumhuriyet - 1930


Tan- 1937


Cumhuriyet - 1944
Açık Söz - 1937


Anadolu - 1935


Cumhuriyet - 1935


Akşam - 1937


Milliyet - 1929


Akşam - 1940


Doğu - 1938


Tan- 1942
Akşam - 1942
Anadolu - 1936


Akşam - 1934

Milliyet- 1933


Anadolu -1941
Cumhuriyet - 1929


Tan- 1938


Cumhuriyet - 1931


Cumhuriyet - 1937


Anadolu - 1940


Cumhuriyet - 1940


Milliyet - 1934


Cumhuriyet - 1942


Akşam - 1935

Tan - 1935


Cumhuriyet - 1933


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