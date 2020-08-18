Tarihteki 'ilk imzayı' içeren 5 bin yıllık tablet 175 bin sterline satıldı

Bira insanlık tarihinin en eski içkilerinden biri olarak biliniyor. Antik Mısır ve Mezopotamya’da beş bin yıldan daha eski bir bira üretimi geleneği bulunuyor. Bununla birlikte, bira üreticilerinin daha çok kadın olduğu ve antibiyotik olarak da kullanıldığı biliniyor.