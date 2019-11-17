Tarkan 11 yıl sonra Viyana'da konser verdi

Amsterdam’da canlı müziğin başkenti olarak anılan ve tarihinde Madonna, The Rolling Stones ve Coldplay gibi efsanevi isimlerin, efsane konserleri bulunan AFAS Live’da sahne alan Megastar Tarkan, hemen arkasından Avusturya’nın en büyük konser alanlarından biri olan Wiener Stadthalle’de sevenleri ile bir araya geldi.
Toplamda 10.000 kişinin katılım gösterdiği her iki konserde de, pop müziğin klasikleşmiş şarkıları ile izleyenleri anılarında yolculuğa çıkaran Megastar Tarkan, unutulmaz konserleri arasına yenilerini ekledi.
Yıllar sonra Viyana’daki hayranlarıyla buluşan Tarkan, en son 11 yıl önce buraya geldiğini, Viyana konserlerinin çok güzel geçtiğini söyledi. Kıpır kıpır şarkıları, kendine özgü dansları ve bitmeyen enerjisi ile gece boyunca kendisini izlemeye gelenlerin ayaklarını yerden kesen Tarkan, “Sizleri o kadar çok özledim ki, bir daha arayı bu kadar uzatmayalım” diyerek kendisini izlemeye gelenlerle duygularını paylaştı.
Enerjinin bir an olsun eksilmediği ve binlerce kişinin tek bir ağızdan eşlik ederek, dev bir koro oluşturduğu konser, sahne ve ışık şovlarıyla da izleyiciler görsel bir deneyim yaşattı.
Konser sonunda yoğun istek üzerine tekrar sahneye dönen Tarkan, iki kez bis yaparak Avrupa turnesinin üçüncü konserini sonlandırdı.
Megastar Tarkan’ın Avrupa Turnesi kapsamında vereceği konserler yıl sonuna kadar devam ediyor. Tarkan, konser serisi kapsamında 30 Kasım’da Zürih- Samsung Hall’da, 6 Aralık’da Hannover TUI Arena’ da ve 21 Aralık’da Cologne Lanxess Arena’da sevenleriyle buluşacak.
Konser Takvimi:
30 Kasım 2019: Zürih, İsviçre (Samsung Hall)
06 Aralık 2019: Hannover, Almanya (TUI Arena)
21 Aralık 2019: Cologne, Almanya (Lanxess Arena)
Tarkan konserinden fotoğraflar...