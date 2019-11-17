Tarkan 11 yıl sonra Viyana'da konser verdi

Yıllar sonra Viyana’daki hayranlarıyla buluşan Tarkan, en son 11 yıl önce buraya geldiğini, Viyana konserlerinin çok güzel geçtiğini söyledi. Kıpır kıpır şarkıları, kendine özgü dansları ve bitmeyen enerjisi ile gece boyunca kendisini izlemeye gelenlerin ayaklarını yerden kesen Tarkan, “Sizleri o kadar çok özledim ki, bir daha arayı bu kadar uzatmayalım” diyerek kendisini izlemeye gelenlerle duygularını paylaştı.