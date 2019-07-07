NTV

Tarkan 9 milyon lira kazanacak

Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserlerine hazırlanan Tarkan, yaptığı konser anlaşmalarından 9 milyon lira alacak.

  • 1

    Geçtiğimiz yıl kızı Liya ile daha fazla vakit geçirmek için Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne çıkmayan Tarkan, bu yıl dokuz konserlik anlaşma imzaladı.


  • 2

    Sahne kostümleri için 100 bin TL'lik bütçe ayıran Tarkan'a kostüm seçimlerinde eşi Pınar Tevetoğlu da yardımcı olacak.


  • 3

    Orkestrası için de kesenin ağzını açan Tarkan, dokuz gün için ekibine yaklaşık 650 bin TL ödeyecek.


  • 4

    Şarkıları ve dansıyla bu yıl da eylül ayında Harbiye'yi coşturacak Megastar’ın konserlerden toplam elde edeceği kazanç ise 9 milyon lirayı bulacak.
  • 5

    46 yaşındaki ünlü yıldız talep durumuna göre konser sayısında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi artış yapacak.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin