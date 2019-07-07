Tarkan 9 milyon lira kazanacak

Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserlerine hazırlanan Tarkan, yaptığı konser anlaşmalarından 9 milyon lira alacak.
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Geçtiğimiz yıl kızı Liya ile daha fazla vakit geçirmek için Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne çıkmayan Tarkan, bu yıl dokuz konserlik anlaşma imzaladı.
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Sahne kostümleri için 100 bin TL'lik bütçe ayıran Tarkan'a kostüm seçimlerinde eşi Pınar Tevetoğlu da yardımcı olacak.
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Orkestrası için de kesenin ağzını açan Tarkan, dokuz gün için ekibine yaklaşık 650 bin TL ödeyecek.
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Şarkıları ve dansıyla bu yıl da eylül ayında Harbiye'yi coşturacak Megastar’ın konserlerden toplam elde edeceği kazanç ise 9 milyon lirayı bulacak.
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46 yaşındaki ünlü yıldız talep durumuna göre konser sayısında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi artış yapacak.