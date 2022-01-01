Tarkan'dan Mısır'da muhteşem yılbaşı konseri

Mısır'ın gözde tatil beldesi Sharm El Sheikh'te bulunan bir otelde sahne alan Tarkan, birbirinden sevilen şarkıları ile izleyenlere harika bir yılbaşı gecesi yaşattı.

Haberler - DHA 01.01.2022 - 17:06

Tarkan'dan Mısır'da muhteşem yılbaşı konseri - 1

Mısır'da ilk kez sahneye çıkan megastar , şıklığı ve enerjisi ile konuklarını hem coşturdu, hem de büyüledi. 

Tarkan'dan Mısır'da muhteşem yılbaşı konseri - 2

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan ve 22 şarkı seslendiren Tarkan, en sevilen şarkıları ile dünyanın dört bir tarafından gelen sevenlerine unutamayacakları bir yılbaşı konseri izlettirdi.



Tarkan'dan Mısır'da muhteşem yılbaşı konseri - 3

Sanatçı bu muhteşem gecede sahneye üç farklı kostümle çıktı. 



Tarkan'dan Mısır'da muhteşem yılbaşı konseri - 4

5 bin metrekarelik açık hava konser alanında kurulan 750 metrekarelik devasa sahnede Tarkan şarkılarıyla 2 bin 500 kişiye müzik ziyafeti çekti.

Tarkan'dan Mısır'da muhteşem yılbaşı konseri - 5

Kızıldeniz manzarası eşliğinde, soğuk kış günlerinde yaz mevsimini yaşamak isteyenlerin tercihi olan otelde gerçekleşen konser aynı zamanda megastar Tarkan'ın yaklaşık 2 senenin ardından verdiği ilk konser olma özelliğini de taşıyor.

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