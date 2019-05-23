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Tarkan'ın favori belgesel dizisi: Sıra Dışı Bir Kaya

Megastar Tarkan, "Müthiş" dediği favori belgesel dizisini açıkladı. Tarkan, Netflix'te yayınlanan Sıra Dışı Bir Kaya'yı hayranlarına önerdi. İşte detaylar ve belgesel dizi hakkında bilinmesi gerekenler...

  • 1

    Favori belgesel dizisinin Netflix'te yayında olan Sıra Dışı Bir Kaya olduğunu açıklayan Tarkan, "Yeni başladım izlemeye Netflix’te. Müthiş. İzlemenizi tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.


  • 2

    Sunuculuğunu Will Smith'in üstlendiği ve National Geographic imzası bulunan belgesel dizi 10 bölüm olarak yayınlandı.


  • 3

    Dizinin tanıtımında, "Sekiz astronot, yuvamız olan hassan ve güzel gezegenimiz dünyaya dair eşsiz bakış açılarını paylaşıyor" ifadeleri yer alıyor.


  • 4

    Büyük başarılara imza atmış ünlü astronotlar Chris Hadfield, Jeff Hoffman, Mae Jemison, Jerry Linenger, Mike Massimino, Leland Melvin, Nicole Stott ve Peggy Whitson'ın deneyimleri ekrana yansıyor.


  • 5

    Belgesel dizi yaklaşık 100 hafta gibi bir sürede çekilerek izleyiciyle buluştu.


  • 6

    Sıra Dışı Bir Kaya ile ünlü yönetmen Darren Aronofsky izleyicilerini uzayın derinliklerinde benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor.
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