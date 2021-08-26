Tartışmalı Ahmet Kaya filminde karar: Cuma günü İki Gözüm Ahmet vizyonda

Sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatından kesitlerin yer aldığı İki Gözüm Ahmet filminin vizyona giriş tarihi yılan hikayesine döndü.

Filmin vizyona girmesini istemeyen Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın yapımcı X Yapım'a açtığı davada karar çıktı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Gülten Kaya'nın "ihtiyati tedbir talebinin" reddine karar verdi.

Oy çokluğuyla alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Davaya konu uyuşmazlığı esastan çözer nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemez. Buna göre yerleşik Yargıtay uygulamalarında kabul edildiği ve HMK'nın 391. maddesinin gerekçesinde açılandığı üzere 'dava sonunda elde edilecek faydayı sağlayacak şekilde' başka bir deyişle 'davanın ve uyuşmazlığın esasını halleder şekilde' ihtiyati tedbir kararı verilmesi mümkün değildir.

Somut uyuşmazlık; mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın esastan reddine karar verildiği, ihtiyati tedbir talebinin konusu dikkate alındığında, henüz gerçekleşmemiş ve/veya gerçekleşmesi muhtemel olaylara yönelik ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceği gibi nihai karar sonucunu ve hüküm sonucunu doğuracak şekilde ihtiyati tedbir konulamayacağı, eserin fikri ve sinai haklarıyla ilgili ihtilafın bulunduğuna yönelik bir iddianın da ileri sürülmediği maraza alındığında HMK'nın 389. maddesinde düzenlenen ihtiyati tedbir koşullarının oluşmadığı anlaşılmakla davacılar vekilinin ihtiyati tedbir talebinin reddine karar vermek gerekmiştir."