Tartışmalı Fransız yazar Michel Houellebecq: Virüsten sonra dünya daha kötü olacak

İslam karşıtlığı dahil görüşleriyle tartışma yaratan Michel Houellebecq, virüsün bir dönüm noktası oluşturacağına dair yaygın görüşü reddetti. Ünlü Fransız yazar, 'banal' diye nitelediği corona virüsten sonra "Virüsten sonra dünya değişmeyecek, sadece biraz daha kötü olacak" dedi.

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06.05.2020 - 13:33

Fransız yazar Michel Houellebecq, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, salgının bir dönüm noktası oluşturacağına dair yaygın görüşü reddetti.







1998 tarihli 'Temel Parçacıklar' kitabıyla uluslararası şöhreti yakalamış olan Fransız yazar, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak tarzı beyanlara bir saniye bile inanmıyorum. Karantinadan sonra yeni bir dünyaya uyanmayacağız. Aynı, sadece biraz daha kötü olacak" dedi.







"Salgının sonuç verme şekli son derece normal" diye devam eden Houellebecq, virüsü 'banal virüs' diye niteledi.







Ünlü yazar, salgının beraberinde getirdiği sosyal mesafe kuralları ve evde çalışma uygulamasının insanları tecrit etme ve atom gibi ayrıştırmaya yönelik teknolojik baskıyı tırmandıracağını vurguladı.







Houellebecq, bu durumun insan ilişkilerini daha da modası geçmiş, değersiz hale getirmeye yönelik baskıları artırmak için mükemmel bir mazeret olarak kullanılacağını da dile getirdi.