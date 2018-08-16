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Taylandlı fotoğrafçının gözünden balıkların dünyası

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20 yıldır reklam fotoğrafçılığı yapan Taylandlı fotoğrafçı Visarute Angkatavanich, farklı ışık oyunları ve güçlü lenslerle ‘havada uçan balıklar’ı fotoğrafladı. Balıkları belki de daha önce hiç böyle görmediniz!

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    48 yaşındaki Taylandlı fotoğrafçı Visarute Angkatavanich, balıklarla sihirli fotoğraflara imza attı. Kristalize akvaryum, güçlü fotoğraf makinesi lensleri ve muazzam ışık oyunları kullanarak balıkları sanki suda yüzerken değil de havada uçarmışçasına gösterdiği fotoğrafları yarattı.

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    20 yıldır reklam fotoğrafçılığı yapan Angkatavanich, kendi balıklarını kullanarak sanatsal bir proje hazırladı.
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    İşte suda yüzer gibi değil de havada dans eder gibi görünen 'sihirli' balıklar...
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