Temmuz ayı film ve dizi rehberi

IMDb, sinema ve dijital kanallarda Temmuz ayının öne çıkan filmlerini ve dizilerini sıraladı. İşte izleme listenize alabileceğiniz 24 yabancı yapım önerisi... No Sudden Move / 1 Temmuz 2021 The Tomorrow War/ 2 Temmuz 2021 Summer of Soul / 2 Temmuz 2021 The Forever Purge/ 2 Temmuz 2021 Haseen Dillruba / 2 Temmuz 2021 Monsters at Work / 7 Temmuz 2021 Gossip Girl / 8 Temmuz 2021 Black Widow / 9 Temmuz 2021 Atypical / 9 Temmuz 2021 Virgin River / 9 Temmuz 2021 Gunpowder Milkshake / 14 Temmuz 2021 Never Have I Ever / 15 Temmuz 2021 Space Jam: A New Legacy / 6 Temmuz 2021 Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain / 16 Temmuz 2021 Toofaan / 16 Temmuz 2021 Old / 23 Temmuz 2021 The Last Letter From Your Lover / 23 Temmuz 2021 Ted Lasso / 23 Temmuz 2021 Snake Eyes / 23 Temmuz 2021 Masters of the Universe: Revelation / 23 Temmuz 2021 Jungle Cruise / 30 Temmuz 2021 Outer Banks / 30 Temmuz 2021 The Green Knight / 30 Temmuz 2021 Stillwater / 30 Temmuz 2021