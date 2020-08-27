Tenet hakkında her şey

FİLM HAKKINDA

"Kahramanın (John David Washington) sahip olduğu tek silah bir kelimedir: Tenet. Tüm dünyanın ayakta kalabilmesi için mücadele eden Kahraman, uluslararası casusluğun alacakaranlık dünyasında seyahat ederken üstlendiği görev onu gerçek zamanın ötesine götürecektir. Zaman yolculuğu değildir bu. Evirtmedir (Ters çevirme)."

Dünya genelinde sinemaların seyirciye buluşmak için umut bağladığı Tenet bu sözlerle anlatılıyor ve pazarlanıyor. İşte, 26 Ağustos'ta vizyona giren, Christopher Nolan'ın zaman üzerine çektiği casusluk filmi hakkında filmi hazırlayanlardan gelen bilgiler...