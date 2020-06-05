Tenet vizyona girmeden zirvede (En popüler aksiyon filmleri/ IMDb haziran verileri)

Bir veya daha fazla kahramanın ön planda olduğu, genellikle ayrıntılı dövüş ve çılgın kovalamaca sahnelerini içeren aksiyon filmlerini sevenler ve yabancı film izlemek isteyenler için IMDb'nin güncel verileri fikir verici olabilir. Henüz vizyona girmeyen Tenet'in şimdiden zirveye yerleştiği en popüler aksiyon filmleri listesinde 50 yapım yer alıyor...

05.06.2020 - 06:46

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50. Açlık Oyunları (2012)
7,2
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49. Mission: Impossible - Yansımalar (2018)
7,7
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48. Kara Şövalye Yükseliyor (2012)
8,4
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47. Deadpool 2 (2018)
7,7
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46. 6 Underground (2019)
6,1
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45. The Matrix 4 (2021)

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44. Galaksinin Koruyucuları (2014)
8,0
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43. Thor: Ragnarok (2017)
7,9
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42. Scott Pilgrim Dünyaya Karşı (2010)
7,5
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41. Dunkirk (2017)
7,9
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40. Derin Sular (2020)
5,8
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39. The VelociPastor (2018)
5,2

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38. Jurassic Park (1993)
8,1
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37. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
8,5
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36. Salgın (2011)
6,7
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35. Midway (2019)
6,7
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34. İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (2011)
6,9
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33. No Time to Die (2020)
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32. Asfaltın Kralları (2019)
8,1
Aksiyon filmleri, popüler aksiyon filmleri, en iyi aksiyon filmleri, aksiyon filmi izle

31. Matrix (1999)
8,7
Aksiyon filmleri, popüler aksiyon filmleri, en iyi aksiyon filmleri, aksiyon filmi izle
30. Top Gun (1986)
6,9
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29. Top Gun: Maverick (2020)

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28. Alita: Savaş Meleği (2019)
7,3
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27. Mad Max: Fury Road (2015)
8,1
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26. Bloodshot: Durdurulamaz Güç (2020)
5,7
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25. Jumanji: Yeni Seviye (2019)
6,7
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24. Suicide Squad: Gerçek Kötüler (2016)
6,0
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23. Wonder Woman 1984 (2020)
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22. Mulan (I) (2020)

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21. The Batman (2021)

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20. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)
8,8
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19. Kirpi Sonic (2020)
6,6
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18. Kara Şövalye (2008)
9,0
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17. Zack Snyder's Justice League (2021)

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16. The Hunt (II) (2020)
6,4
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15. Başlangıç (2010)
8,8
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14. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)
6,5
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13. Bad Boys: Her Zaman Çılgın (2020)
6,7
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12. Son hava bükücü (2010)
4,1
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11. Survive the Night (2020)
5,2
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10. Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) (2020)
6,1
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9. Justice League: Adalet Birliği (2017)
6,4
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8. Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (2019)
6,7
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7. Avengers: Endgame (2019)
8,4
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6. The Gentlemen (2019)
7,9
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5. The Old Guard (2020)

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4. Extraction (2020)
6,8
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3. Kar Küreyici (2013)
7,1
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2. The Lovebirds (2020)
6,0
Aksiyon filmleri, popüler aksiyon filmleri, en iyi aksiyon filmleri, aksiyon filmi izle
1. Tenet (2020)

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