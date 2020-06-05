Tenet vizyona girmeden zirvede (En popüler aksiyon filmleri/ IMDb haziran verileri)
Bir veya daha fazla kahramanın ön planda olduğu, genellikle ayrıntılı dövüş ve çılgın kovalamaca sahnelerini içeren aksiyon filmlerini sevenler ve yabancı film izlemek isteyenler için IMDb'nin güncel verileri fikir verici olabilir. Henüz vizyona girmeyen Tenet'in şimdiden zirveye yerleştiği en popüler aksiyon filmleri listesinde 50 yapım yer alıyor...
50. Açlık Oyunları (2012)
7,2
49. Mission: Impossible - Yansımalar (2018)
7,7
48. Kara Şövalye Yükseliyor (2012)
8,4
46. 6 Underground (2019)
6,1
44. Galaksinin Koruyucuları (2014)
8,0
43. Thor: Ragnarok (2017)
7,9
42. Scott Pilgrim Dünyaya Karşı (2010)
7,5
40. Derin Sular (2020)
5,8
39. The VelociPastor (2018)
5,2
38. Jurassic Park (1993)
8,1
37. Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)
8,5
34. İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (2011)
6,9
33. No Time to Die (2020)
32. Asfaltın Kralları (2019)
8,1
29. Top Gun: Maverick (2020)
28. Alita: Savaş Meleği (2019)
7,3
27. Mad Max: Fury Road (2015)
8,1
26. Bloodshot: Durdurulamaz Güç (2020)
5,7
25. Jumanji: Yeni Seviye (2019)
6,7
24. Suicide Squad: Gerçek Kötüler (2016)
6,0
23. Wonder Woman 1984 (2020)
20. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)
8,8
19. Kirpi Sonic (2020)
6,6
18. Kara Şövalye (2008)
9,0
17. Zack Snyder's Justice League (2021)
16. The Hunt (II) (2020)
6,4
14. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)
6,5
13. Bad Boys: Her Zaman Çılgın (2020)
6,7
12. Son hava bükücü (2010)
4,1
11. Survive the Night (2020)
5,2
10. Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) (2020)
6,1
9. Justice League: Adalet Birliği (2017)
6,4
8. Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi (2019)
6,7
7. Avengers: Endgame (2019)
8,4
6. The Gentlemen (2019)
7,9
3. Kar Küreyici (2013)
7,1
2. The Lovebirds (2020)
6,0