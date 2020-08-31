Tenet'in gişe rakamı belli oldu

ABD dışındaki ülkelerde 26 Ağustos'ta vizyona giren Tenet'in gişe rakamlarının paylaşılmayacağı açıklansa da Box Office verilerine göre; film 53 milyon dolar hasılat elde etti.

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31.08.2020 - 07:06

Pandemi süreci boyunca tüm gözlerin çevrildiği Tenet, 26 Ağustos'ta seyirciyle buluştu. Christopher Nolan'ın yeni filmi, dünyanın içerisinde bulunduğu mevcut koşullar içerisinde birtakım yeniliklerle geldi.

Alışılagelmişin dışında 26 Ağustos'ta ABD'den önce başka ülkelerde vizyona giren Tenet'in; elde ettiği hasılat, seyirci sayısı gibi gişe verilerinin sonradan belirlenen belirlenecek bir tarihe kadar paylaşılmayacağı açıklandı.

Warner Bros. Türkiye'nin konuya dair bilgilendirme metninde "Türkiye dahil filmin 26 Ağustos tarihinde vizyona gireceği tüm ülkelerde geçerli olmak üzere; Tenet filmine ait ön gösterim, haftasonu, haftalık, vb. gişe verileri açıklanmayacaktır. Filme ait gişe verileri Warner Bros. Int’l açıklamasının ardından daha ileri bir tarihte paylaşılacaktır" denildi.





Buna rağmen Box Office verilerine göre film 53 milyon dolar gişe rakamı elde etti. 41 ülkede seyirciyle buluşan film, bu hafta sonu; İngiltere'de 7.1 milyon dolar, Fransa'da 6.7 milyon dolar, Kore'de 5.1 milyon dolar, Almanya'da ise 4.2 milyon dolar gişe rakamına ulaştı.









Önünümüzdeki hafta sonu; ABD, Rusya ve Çin'de de vizyona girecek Christopher Nolan imzalı Tenet, suç ve bilim-kurgu türlerini harmanlayan, atmosferiyle Inception'ı anımsatan bir ajan filmi. Filmin başrollerinde Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson ve Kenneth Branagh bulunuyor.





Tenet, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır. Üçüncü Dünya Savaşı’ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar.