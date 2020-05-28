Tenet'te gerçek bir Boeing 747 patlatıldı

John David Washington ve Robert Pattinson’ın başrollerini üstlendiği Tenet filminde gerçek bir Boeing 747 patlatıldığı ortaya çıktı. Yönetmen Christopher Nolan bu yöntemi, minyatür sette çekim yapmakta daha ucuz olduğu için tercih ettiği açıkladı.

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28.05.2020 - 11:45

Memento, The Dark Knight, Inception, Interstellar ve Dunkirk filmleriyle son döneme damga vuran Christopher Nolan imzalı Tenet filmi için geri sayım devam ediyor. Corona virüs pandemisine rağmen filmin planlandığı gibi 17 Temmuz 2020'de vizyona girmesi bekleniyor ve bu yönde tanıtımlar devam ediyor. Hal böyle olunca John David Washington ve Robert Pattinson’ın başrollerini paylaştığı filmler ilgi yeni detaylar da ortayı çıkıyor.

Gizemli fragmanlarıyla merak uyandıran hatta John David Washington'ın konusunu tam olarak anlamadığını itiraf ettiği filmde gerçek bir Boeing 747 patlatıldığı ortaya çıktı.

Yönetmen Christopher Nolan bütçesi 250 milyon dolar olduğu tahmin edilen filmde gerçek bir Boeing 747 satın alıp patlatmanın prodüksiyon açısından en uygun alternatif olduğunu söyledi.





Kaliforniya’da emekliye ayrılan eski uçaklara denk geldiklerini ve gerçek bir uçak kullanmanın maliyetini hesapladıklarını belirten Nolan, "Bunun minyatür setler kurup bu sahneyi CGI yardımıyla hazırlamaktan daha uygun olacağını fark ettik dedi.

Gerçek bir 747’yi patlattıkları bir sahnenin gerçek olacağını düşünmediğini söyleyen Robert Pattinson ise “Böyle bir şey filmlerde kaç defa olabilir ki” dedi.

Tenet filminden görseller...