Teotihuacan Antik Kenti yeniden ziyarete açıldı

Teotihuacan Vadisi'nde keşfedilen arkeolojik kanıtlar, klasik dönemde tüm Mezoamerika'daki (Orta Amerika) en karmaşık kentsel toplumlardan birinin geliştiğini, toplumun oldukça sınıflanmış ve çeşitli etnik gruplardan oluştuğunu ortaya koyuyor.

Tarihi kaynaklarda, Teotihuacan'da Toltekler için piramitlerin kutsal bir anlamının olduğu, Aztekler ve yöneticilerinin de dua etmek, ayinlerini yapmak için bu alana geldikleri bilgisi yer alıyor.

Teotihuacan, İspanyol işgalinin başlangıcından bu yana antik şehircilik ve devlet gelişiminin en seçkin tanıklarından biri olarak kabul edilmesi nedeniyle pek çok araştırmacının da dikkatini çekiyor.