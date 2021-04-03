Tesadüfen bulunan padişah fermanının restorasyonu tamamlandı

İki kişilik restoratör ekibinin bir ay boyunca çok hassas bir konservasyon çalışması yürüttüğüne dikkat çeken Çorbacı, “Kağıt eserlerimiz özellikle çok hassas ve organik eserlerdir. O yüzden restoratörler hem yapım tekniklerine hem de mürekkebine dikkat ederek çalıştılar. Tüm eserlerimize hassasiyetle yaklaşıyoruz. Ancak bu eserler çok ince, kırılgan ve atmosferik koşullardan daha hızlı etkilenen eser gruplarından olduğu için ekstra özen gösteriyoruz. Belgeleme aşamasında destek veren başka restoratör arkadaşlarımız oldu ancak aktif restorasyonunu restoratörler Baran Yeşilyurt ve Sinem Akamca yaptılar” ifadelerini kullandı.