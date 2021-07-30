The Beatles eserleri kıyamet günü kasasında saklanacak

The Beatles'ın eserlerinin önümüzdeki bin yıl boyunca eserleri, Kuzey Kutbu'ndaki kıyamet günü kasasında saklanmasına karar verildi.

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30.07.2021 - 09:55

Spitsbergen Adasında bulunan Kuzey Kutbu Dünyası Arşivi olarak adlandırılan veri koruma tesisi, The Beatles şarkılarını saklamaya karar verdi. Independent Türkçe'nin haberine göre nükleer ve doğal afetlere dayanıklı kasadan yararlanacak diğer sanatçılar arasında Avustralya Aborjini müzisyenler yer alacak.

Kasanın arkasındaki firma Elire Management Group; kasanın, nükleer patlamadan kaynaklanabilecek, elektronik parçalara kalıcı zarar verebilecek ve dijital dosyaları bozabilecek türden aşırı elektromanyetik darbelere dayanacak şekilde inşa edilmesini planlıyor.





Elire, hangi şarkıların saklanacağını belirlemek için, Uluslararası Müzik Konseyi'yle (International Music Council - IMC) işbirliği yaptı. İki kuruluş, dünyanın her yerinden en değerli ve sevilen müzikleri seçmeyi amaçlıyor.

ICM başkanı, "Bu, geçmişin arşivlerine sahip olarak müziğin geleceğini güvence altına almakla ilgili" dedi.





Kamuoyuna, yapılacak seçimlerle hangi kayıtların kasada saklanacağını seçme fırsatı da verilecek. Öte yandan şarkılar, telif hakkı sahibinin izni olmaksızın kasaya konulamıyor.

Elire, eserlerini saklamak için kasayı kullanmak isteyen sanatçılardan ve plak şirketlerinden ücret almayı hedefliyor. Plan kapsamında dinleyicilerin müzik arşivine erişebilmesi de amaçlanıyor. Kasaya ilk şarkıların İlkbahar 2022'de konulması planlanıyor.





Kuzey Kutbu Dünyası Arşivi olarak adlandırılan veri koruma tesisi, Svalbard takımadalarının bir parçası olan Spitsbergen adasında bir yerde bulunuyor. 2017 yılında kurulan Arktik Dünya Arşivi'nin dünyanın en önemli kültürel kalıntılarını korumak için inşa edildiğini söyleyen müze, arşivlerin çevrimdışı depolanmasının onları siber saldırılara karşı da güvence altına aldığını belirtiyor.





Ulusal Müze koleksiyon veri tabanındaki verilere ek olarak, bazı sanatçıların eserlerinin yüksek çözünürlüklü dijital görüntüleri de arşive ekleniyor.