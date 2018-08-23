The Big Bang Theory final yapıyor

Jim Parsons'un canlandırdığı ve sosyal becerileri yetersiz bir bilim insanı olan Sheldon Cooper karakteriyle akıllara kazınan dizinin finaliyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“12 sezondur The Big Bang Theory'yi destekledikleri için izleyicilerimize sonsuza dek minnettar kalacağız. Dizinin yakaladığı başarı için minnettarız, The Big Bang Theory'ye tarihe geçecek yaratıcılıkta bir son armağan edecek final sezonu ve final bölümü için çalışıyoruz.”