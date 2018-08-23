The Big Bang Theory final yapıyor
En sevilen Amerikan komedi dizilerinden The Big Bang Theory ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin 12. sezonun ardından final yapacağı açıklandı.
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CBS’in uzun soluklu komedi dizisi The Big Bang Theory, yeni sezonuyla birlikte final yapıyor. Warner Bros. imzasıyla ekrana taşınan dizinin yapımcıları, "İzleyicilerimize sonsuza dek minnetter kalacağız" mesajı verdi.
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ABD tarihinin en uzun süre yayın hayatına devam eden komedi dizilerinden The Big Bang Theory'nin 24 Eylül'de başlayacak sezonu son olacak. Dizi, Mayıs 2019'da final yapacak.
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Jim Parsons'un canlandırdığı ve sosyal becerileri yetersiz bir bilim insanı olan Sheldon Cooper karakteriyle akıllara kazınan dizinin finaliyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“12 sezondur The Big Bang Theory'yi destekledikleri için izleyicilerimize sonsuza dek minnettar kalacağız. Dizinin yakaladığı başarı için minnettarız, The Big Bang Theory'ye tarihe geçecek yaratıcılıkta bir son armağan edecek final sezonu ve final bölümü için çalışıyoruz.”
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Kaynaklara göre The Big Bang Theory’nin final kararının altında ödeme sıkıntısı yatıyor. Zira geçtiğimiz sezon başroldeki beş oyuncuyla yeni kontrat için masaya oturulmuş ancak bu süreç beklenenden çok daha uzun sürmüştü. Sürecin sonunda ise başroller, diziye sonradan katılan Melissa Rauch ve Mayim Bialik’in maaşlarının artırılması için kendi maaşlarından kesinti yapılmasına razı olmuştu. Dizinin devam etmesi durumunda aynı pazarlık sürecinden bir kez daha geçilecekti.
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Finali getiren bir diğer gelişme ise dizinin yıldızı Jim Parsons’ın artık devam etmek istememesi. Yapımcıların, Parsons’ın olmadığı bir versiyonu istemedikleri öne sürüldü.
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Warner Bros. 279’uncu bölümde ekranlara veda edecek dizinin, 1993'te NBC'de yayınlanan Cheers'ı geçip tarihte en uzun süre devam eden multi kamera komedi dizisi unvanını alacağını açıkladı.
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Dizi, 6. sezonundan bu yana yayınlanan tüm bölümlerinde en az 18 milyon seyirciyi ekranlarının başına kilitledi. Dizinin 11. sezonundaki her bir bölüm ise ortalama 18.6 milyon kişi tarafından izlendi. Bu da ABD televizyon tarihinde bir ilk anlamına geliyor.