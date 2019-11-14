The Crown dizisinin 3. sezon prömiyeri yapıldı

The Crown’ın 3. sezonu, izleyiciyi 1963 yılına davet edecek ve The Beatles’ın yükselişi ve İngiltere futbol takımının 1966 yılında Dünya Kupası’nı kazanması gibi önemli olayları kapsayacak. Kraliçe II. Elizabeth, Britanya’nın geçirdiği hızlı değişimle baş etmeye çalışırken, kraliyet ailesi ise monarşinin gerekleri, parçalanan kişisel hayatları ve kendi istekleri arasında bocalamaya devam ediyor.