The Crown dizisinin 3. sezon prömiyeri yapıldı

Kraliçe II. Elizabeth'in saltanat dönemini anlatan biyografi dizisi The Crown’ın 3. sezon prömiyeri dün İngiltere’nin başkenti Londra’daki Curzon Mayfair’de yapıldı.
Netflix’te yayınlanan ve geniş bir seyirci kitlesine sahip olan dizinin başrol oyuncuları Olivia Colman ve Helena Bonham Carter da prömiyerde hazır bulundu.
En son rol aldığı The Favourite (Sarayın Gözdesi) filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanan 45 yaşındaki İngiliz yıldız Olivia Colman, The Crown’da Kraliçe rolünü, birinci ve ikinci sezonda role hayat veren Claire Foy’dan devraldı. Colman, üçüncü ve dördüncü sezon için Netflix’le anlaştı.
Kraliçe’nin kız kardeşi Prenses Margaret rolünü oynayan 53 yaşındaki oyuncu Carter da rolü Vanessa Kirby’den sonra üstlendi.
ilk iki sezonunda Claire Foy‘un etkileyici performansıyla çok konuşulan ve Foy’a hem Altın Küre hem de Emmy ödülleri kazandıran The Crown dizisinin 3. sezonu 17 Kasım’da başlayacak.
The Crown’ın 3. sezonu, izleyiciyi 1963 yılına davet edecek ve The Beatles’ın yükselişi ve İngiltere futbol takımının 1966 yılında Dünya Kupası’nı kazanması gibi önemli olayları kapsayacak. Kraliçe II. Elizabeth, Britanya’nın geçirdiği hızlı değişimle baş etmeye çalışırken, kraliyet ailesi ise monarşinin gerekleri, parçalanan kişisel hayatları ve kendi istekleri arasında bocalamaya devam ediyor.
Dizinin 3. sezonu, İngiltere Başbakanı Harold Wilson’ın 1964-1970 dönemi ile sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği 1974-1976’daki ikinci dönemini de yansıtacak.