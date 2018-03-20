The Crown yapımcıları başrol oyuncularından özür diledi

Left Bank’tan yapılan açıklamada, “Bu hafta kendi hataları olmayan bir konudan dolayı kendilerini medya kasırgasının ortasında bulan, harika oyuncu ve arkadaş olan Claire Foy ve Matt Smith’in her ikisinden de özür dilemek istiyoruz. Claire ve Matt, geniş bir kadro ile birlikte karakterlerini dürüstçe ve şefkatle hayata geçirmek için yorulmadan çalışan inanılmaz yetenekli oyuncular” denildi.