The Crown yapımcıları başrol oyuncularından özür diledi
ntv.com.tr
Ücret eşitsizliği ortaya çıkan ve başrol oyuncusu Claire Foy’un ikinci roldeki Matt Smith’ten daha az ücret aldığı öğrenilen The Crown dizisinin yapımcıları özür diledi.
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Netflix’in büyük ilgi gören dizisi ‘The Crown’ın yapımcı şirketi Left Bank, dizinin başrol oyuncuları Claire Foy ve Matt Smith’ten özür diledi.
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Özrün nedeni, bir süre önce basının önünde dile getirilen ücret eşitsizliğiyldi.
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The Crown dizisinin yapımcısı Suzanne Mackie, katıldığı bir konferansta, kraliçeyi canlandıran başrol oyuncusu Claire Foy’un, eşi Prens Philip’i oynayan Matt Smith’ten daha az ücret aldığını açıklamıştı.
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Left Bank’tan yapılan açıklamada, “Bu hafta kendi hataları olmayan bir konudan dolayı kendilerini medya kasırgasının ortasında bulan, harika oyuncu ve arkadaş olan Claire Foy ve Matt Smith’in her ikisinden de özür dilemek istiyoruz. Claire ve Matt, geniş bir kadro ile birlikte karakterlerini dürüstçe ve şefkatle hayata geçirmek için yorulmadan çalışan inanılmaz yetenekli oyuncular” denildi.
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“The Crown’ın yapımcıları olarak, bütçelerden ve maaşlardan sorumluyuz” denilen açıklamada, “Oyuncular kimin ne kadar kazandığını bilmezler ve çalışma arkadaşlarının ödemeleri konusunda kişisel olarak sorumluluk alamazlar” ifadesine yer verildi.
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Matt Smith’in Claire Foy’dan daha fazla kazandığı öğrenilince, oyuncunun, film endüstrisi ve diğer sektörlerdeki sistematik cinsel tacizle mücadele etmek için kurulan Time’s Up vakfına bağış yapması için baskı oluşturulmuştu.