The Falcon and the Winter Soldier'ın karakter afişleri yayınlandı
Marvel evreninde Avengers: Endgame olaylarından sonra Sam Wilson (Anthony Mackie) ile Bucky Barnes (Sebastian Stan) üzerine odaklanan ve 19 Mart 2021'de seyirciyle buluşacak The Falcon and the Winter Soldier'ın karakter afişleri yayınlandı.
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