The Falcon and the Winter Soldier'ın karakter afişleri yayınlandı

Marvel evreninde Avengers: Endgame olaylarından sonra Sam Wilson (Anthony Mackie) ile Bucky Barnes (Sebastian Stan) üzerine odaklanan ve 19 Mart 2021'de seyirciyle buluşacak The Falcon and the Winter Soldier'ın karakter afişleri yayınlandı.

09.03.2021 - 09:47

The Falcon and the Winter Soldier'ın karakter afişleri yayınlandı - 1
Emily VanCamp / Sharon Carter
The Falcon and the Winter Soldier'ın karakter afişleri yayınlandı - 2
Daniel Brühl/ Zemo
The Falcon and the Winter Soldier'ın karakter afişleri yayınlandı - 3
Sebastian Stan/ Bucky Barnes
The Falcon and the Winter Soldier'ın karakter afişleri yayınlandı - 4
Anthony Mackie/ Falcon
The Falcon and the Winter Soldier'ın karakter afişleri yayınlandı - 5

The Falcon and the Winter Soldier fragmanı / Tıkla İzle

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