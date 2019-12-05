The Irishman filminde Al Pacino'nun canlandırdığı Jimmy Hoffa kimdir? (Hayatı ve merak edilenleri)

Hoffa'nın aracı da restoran yakınlarında kilitli bir şekilde bulundu. Araçta hiçbir iz yoktu. Görgü tanığı, itiraf ve delil olmadan FBI'ın soruşturmada ilerlemesi imkansız hale geldi.



Hoffa'nın kaybolmasının ardından FBI soruşturmasına dahil olan ajanlardan John Anthony BBC'ye, "Bu çok zor bir görevdi. 10 yıl önce Hoffa'yı cezaevine gönderen de biz olduğumuz için çevresindeki kimse FBI'a konuşmak istemiyordu" açıklamasını yapmıştı.