The Irishman yayına girmeden zirvede (Popüler tarih filmleri)
Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb, dünya genelinde en popüler tarih filmlerini açıkladı. İşte The Irishman'in yayına girmeden zirveye yerleştiği 50 film
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150. Asla Gözlerini Kaçırma (2018)
7,7
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249. 12 Savaşçı (2018)
6,6
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348. Outlaw King (2018)
6,9
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447. Cennetin krallığı (2005)
7,2
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546. Operation Finale (2018)
6,5
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645. Arabistanlı Lawrence (1962)
8,3
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744. Amadeus (1984)
8,3
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843. Çanlar Kimin için ÇalIyor? (1943)
6,9
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9
42. Zoraki Kral (2010)
8,0
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10
41. Rüzgar gibi geçti (1939)
8,1
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11
40. Stalin'in Ölümü (2017)7,2
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1239. Gizli Sayılar (2016)
7,8
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1338. Laurel ile Hardy (2018)
7,2
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1437. Kıyamet melekleri (2010)
5,2
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1536. Vatansever (2000)
7,2
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1635. Harriet (I) (2019)
5,7
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1734. 12 Yıllık Esaret (2013)
8,1
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1833. Kayıp Şehir Z (2016)
6,6
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1932. Kara şahin Düştü (2001)
7,7
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2031. Curiosa (2019)
5,4
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2130. Sefiller (2012)
7,6
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2229. Caligola (1979)
5,3
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2328. Silence (I) (2016)
7,1
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2427. Kasabanın Namusu (1993)
7,8
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2526. Pearl Harbor (2001)
6,2
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2625. Wo he wo de zu guo (2019)
6,7
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2724. Dark Waters (2019)
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2823. Portrait de la jeune fille en feu (2019)
8,3
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2922. Spartaküs (1960)
7,9
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3021. En Karanlık Saat (2017)
7,4
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3120. Cesur Yürek (1995)
8,3
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3219. Operation Brothers (2019)
6,5
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3318. Ay'da İlk İnsan (2018)
7,3
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3417. Büyük Açık (2015)
7,8
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3516. Born a King (2019)
8,1
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3615. Kıyamet Günü (2012)
7,6
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3714. Dunkirk (2017)
7,9
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38
13. Truva (2004)
7,2
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39
12. Pan deng zhe (2019)
5,3
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40
11. Savaş Vadisi (2016)
8,1
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4110. Schindler'in Listesi (1993)
8,9
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429. Elektrik Savaşları (2017)
6,3
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438. İskoçya Kraliçesi Mary (2018)
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447. The King (I) (2019)
6,7
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456. Sarayın Gözdesi (2018)
7,6
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465. Midway (2019)
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474. Sye Raa Narasimha Reddy (2019)
8,3
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483. Hotel Mumbai (2018)
7,6
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492. Judy (II) (2019)
7,2
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501. The Irishman (2019)
8,5