The Mandalorian'ın 3. sezon hazırlıkları başladı

Star Wars filminin televizyon dizisi uyarlaması olan The Mandalorian’ın 2. sezonu yayınlanmadan 3. sezon çalışmaları başladı.

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23.04.2020 - 06:38





Mart ayında 2. sezon çekimleri biten ve corona virüs salgınından etkilenmeyen Star Wars evreninin ilk spin-off dizi si The Mandalorian'ın 3. sezon hazırlıkları başladı.





Variety’nin haberine göre; Jon Favreau,ilk sezonuyla dijital yayın servislerinin en çok izlenen içeriği olan dizi nin 3. sezonunu yazarken, yönetmen Doug Chiang liderliğindeki sanat bölümü yeni sezona hazırlıklarına hız verdib

Buna göre 3. sezon prodüksiyonu yeni başladı ve üretim tasarım departmanı 20 Nisan'da bu sezon için ilk adımlarını attı.





Dizinin henüz yayınlanmayan 2. sezonuyla ilgili çok az şey bilinse de Rosario Dawson'ın konuk oyuncu olarak projede yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor.



The Mandalorian'ın başarısı Star Wars evreninden iki



Disney Plus'ın kısa sürede 50 milyon abone kazanmasında önemli etkisi olduğu düşünülenThe Mandalorian'ın başarısı Star Wars evreninden iki dizi nin daha yolunu açtı.

İlerleyen dönemde Ewan McGregor'un ikonik rolü tekrar canlandıracağı bir Obi-Wan Kenobi serisi ve son zamanlarda Stellan Skarsgard ve Kyle Soller'i ekleyen Diego Luna'nın oynadığı bir Cassian Andor serisi seyirciylu buluşacak.