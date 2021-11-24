The Matrix Resurrections için geri sayım başladı: Karakter afişleri yayınlandı

Güneş gözlüğü takanlar gerçek dünyanın simülasyonu içinde olduklarının farkındadır ve bu da onları habersiz olanlardan ayırıyor. Morpheus ve Neo ilk karşılaştığında, Neo olayların henüz tam olarak farkında olmasa da kırmızı ve mavi hapların görüntüsünün Morpheus’un gözlüğünden yansıması muhtemelen bir tesadüf değildi.