The Offspring grubu aşı olmayan Pete Prada'yı gruptan attı

Ayrılığı sosyal medya hesabında duyuran Prada, aşı olmamak için geçerli tıbbi sebeplerinin bulunduğunu ancak grup üyelerinin bu koşullarda stüdyo kayıtlarında ve konserlerde birlikte çalmanın riskli olduğunu söyleyerek kendisini gruptan çıkarttığını belirtti.

"Grubuma karşı herhangi bir olumsuz duygu taşımıyorum" diyen Prada, "Kendileri için en iyisinin ne olduğunu düşünüyorlarsa onu yapıyorlar, ben de aynısını yapıyorum" diye konuştu.





