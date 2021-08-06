The Offspring grubu aşı olmayan Pete Prada'yı gruptan attı
ABD'li dünyaca ünlü müzik grubu The Offspring, davulcusu Pete Prada'yı Covid-19 aşısı olmadığı gerekçesiyle gruptan çıkarttı. Açıklama yapan Pete Prada, "Kendi yoluma devam edeceğim" dedi.
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06.08.2021 - 09:49
Dünyaca ünlü grup The Offspring’te Covid-19 aşısı krizi yaşanıyor. The Offspring, davulcusu Pete Prada'yı Covid-19 aşısı olmadığı gerekçesiyle gruptan çıkarttı.
Ayrılığı sosyal medya hesabında duyuran Prada, aşı olmamak için geçerli tıbbi sebeplerinin bulunduğunu ancak grup üyelerinin bu koşullarda stüdyo kayıtlarında ve konserlerde birlikte çalmanın riskli olduğunu söyleyerek kendisini gruptan çıkarttığını belirtti.
Gruptan ayrılan Prada, "Kendi yoluma devam edeceğim" dedi.
"Grubuma karşı herhangi bir olumsuz duygu taşımıyorum" diyen Prada, "Kendileri için en iyisinin ne olduğunu düşünüyorlarsa onu yapıyorlar, ben de aynısını yapıyorum" diye konuştu.
Prada hayranlarını ve grup arkadaşlarını çok özleyeceğini de sözlerine ekledi.
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