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The Politician dizisinden ilk fotoğraflar

Netflix'te yayınlanacak yeni Amerikan komedi dizisi The Politician'ın ilk fotoğrafları yayınlandı.

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    Netflix’in yeni komedi dizisi The Politician’dan ilk fotoğraflar yayınlandı.

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    29 Eylül’den itibaren yayında olacak dizi, Brad Falchuk, Ian Brennan ve Ryan Murphy’nin imzasını taşıyor.

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    Dizinin başrollerinde Ben Platt, Barbra Streisand ve Gwyneth Paltrow yer alıyor.

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    Her biri yarım saatlik bölümlerden oluşacak dizide, bir siyasetçinin yer aldığı politik yarışlar konu ediliyor.

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    The Politician’da Payton, çocukluğundan beri, bir gün Amerika Birleşik Devletleri başkanı olacağından emindir. Ama ilk önce en tehlikeli siyasi ortam olan lisede yolunu bulmak zorundadır.

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    İşte The Politician dizisinden ilk fotoğraflar...
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