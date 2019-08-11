The Politician dizisinden ilk fotoğraflar
Netflix'te yayınlanacak yeni Amerikan komedi dizisi The Politician'ın ilk fotoğrafları yayınlandı.
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Netflix’in yeni komedi dizisi The Politician’dan ilk fotoğraflar yayınlandı.
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29 Eylül’den itibaren yayında olacak dizi, Brad Falchuk, Ian Brennan ve Ryan Murphy’nin imzasını taşıyor.
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Dizinin başrollerinde Ben Platt, Barbra Streisand ve Gwyneth Paltrow yer alıyor.
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Her biri yarım saatlik bölümlerden oluşacak dizide, bir siyasetçinin yer aldığı politik yarışlar konu ediliyor.
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The Politician’da Payton, çocukluğundan beri, bir gün Amerika Birleşik Devletleri başkanı olacağından emindir. Ama ilk önce en tehlikeli siyasi ortam olan lisede yolunu bulmak zorundadır.
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6İşte The Politician dizisinden ilk fotoğraflar...
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