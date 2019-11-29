The Simpsons veda ediyor

The Simpsons bestecisi Danny Elfman dizinin son sezonunun ardından seyirciye veda edebileceğini açıkladı.
Joe’ya konuşan Elfman, “Duyduğuma göre sona eriyor. Son yılı olacağını duydum” dedi.
Diziye ilişkin konuşan Elfman şu ifadeleri kullandı: "Söyleyebileceğim tek şey bu kadar sürdüğü için çok şaşkınım ve hayret ediyorum. Şunu anlamalısınız ki ben The Simpsons’ın müziğini yaptığımda, bu çılgın müzik parçasını yazdım ve kimsenin bunu duymayacağını sandım çünkü diziye şans verileceğini gerçekten düşünmüyordum."
Matt Groening tarafından yaratılan The Simpsons ilk kez 1989’da yayımlandı ve dizinin 31. sezonu yakın zaman önce ekranlara gelmeye başladı.