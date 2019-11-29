The Simpsons veda ediyor

Diziye ilişkin konuşan Elfman şu ifadeleri kullandı: "Söyleyebileceğim tek şey bu kadar sürdüğü için çok şaşkınım ve hayret ediyorum. Şunu anlamalısınız ki ben The Simpsons’ın müziğini yaptığımda, bu çılgın müzik parçasını yazdım ve kimsenin bunu duymayacağını sandım çünkü diziye şans verileceğini gerçekten düşünmüyordum."





