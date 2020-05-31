The Walking Dead yıldızı Norman Reedus: Game of Thrones gibi olacak

Screen Rant'ta yer alan habere göre; Hayranların Beta’nın hamlesinin savaş anlamına geldiği konusundaki şüphelerini doğrulayan Reedus, EW’ya “Destansı bir savaş olacak” dedi.

Hayranlara destansılığın boyutlarıyla ilgili bir fikir vermek adına Reedus, “Game of Thrones tarzı süper bir savaş muharebesi olacak” ifadelerini kullandı.