The Walking Dead yıldızı Norman Reedus: Game of Thrones gibi olacak

The Walking Dead yıldızı Norman Reedus, dizinin sezon finalinin Game of Thrones gibi olacağını dile getirdi. The Walking Dead’in 10. sezon finali hakkında konuşan Daryl Dixon’ı canlandıran Norman Reedus bölümdeki aksiyonun ipuçlarını verip dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Screen Rant'ta yer alan habere göre; Hayranların Beta’nın hamlesinin savaş anlamına geldiği konusundaki şüphelerini doğrulayan Reedus, EW’ya “Destansı bir savaş olacak” dedi. Hayranlara destansılığın boyutlarıyla ilgili bir fikir vermek adına Reedus, “Game of Thrones tarzı süper bir savaş muharebesi olacak” ifadelerini kullandı. The Walking Dead’in yıldızı Reedus, 2016 yılından beri ünlü model Diane Kruger ile bir süredir birliktelik yaşıyor. Çift geçtiğimiz aylarda 8.5 milyon dolara yeni bir malikane satın aldı.