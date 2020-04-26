The Walking Dead yıldızı Tom Payne: Yeni Wolverine ben olmalıyım

The Walking Dead'de dört sezon boyunca rol alan ünlü yıldız Tom Payne, Wolverine'i canlandırmak istediğini açıkladı. Marvel Stüdyoları tarafından çekilecek olan yeni Wolverine’i The Walking Dead'in yıldızı Tom Payne olmak istiyor. Jesus karakterini The Walking Dead’de 4 sezon boyunca canlandıran 37 yaşındaki oyuncu Wolverine’i canlandırma şansının eline geçmesinden mutluluk duyacağını söyledi. Ünlü oyuncu, "Bunu daha önce de söyledim ama ben boy açısından daha uygun bir Wolverine olabilirim. Daha ufak tefek biri olduğum için diyorum" dedi. Bir grup Marvel hayranı geçen sene Danny DeVito’nun Marvel Sinematik Evreni’nde Wolverine’i canlandırması için kampanya başlatmış ve 60 bine yakın imza toplamıştı. Kampanya metninde, Marvel Sinematik Evreni’nde Wolverine rolünün hakkından gelecek ismin Danny DeVito’dan başkası olamayacağını belirtiyordu. Wolverine’i beyazperdeye taşıyan Hugh Jackman’ın boyu 1,88'di. Ancak bu karakter orijinal çizgi romanlarda 1.60 olarak yer alıyordu. İşte Tom Payne'nin The Walking Dead dizisinden yansıyan diğer kareleri...